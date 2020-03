Google Chrome e Chrome OS, la versione 82 potrebbe essere saltata a causa dei ritardi accumulati

Google Chrome e Chrome OS potrebbero saltare la versione 82 a causa delle complicazioni emerse e per i ritardi accumulati nello sviluppo, mentre prosegue il mantenimento della versione 80 con i vari aggiornamenti di sicurezza e rimozione dei bug.

D'altra parte, anche Chrome 81 non è ancora pronto, nonostante sia in sviluppo ormai da tempo e abbia raggiunto la fase di beta. Sarebbe già dovuto uscire ma a quanto pare si dovrà attendere ancora un po', con il rilascio che dovrebbe avvenire più avanti nel 2020.

Questo ha dunque portato a un accumulo di ritardi che potrebbe far saltare di netto la versione 82 e portare Google Chrome e Chrome OS direttamente alla 83, quando questa sarà pronta. Ovviamente, quest'ultima comprenderebbe tutte le caratteristiche e gli aggiornamenti previsti per la versione 82 oltre alle ulteriori novità programmata per quella successiva.

"Mentre adattiamo il nostro programma futuro ai cambi attuali, abbiamo deciso di saltare il rilascio della versione M82 per assicurarci che gli utenti siano ancora sicuri e spostando tutti gli sforzi sul mantenimento della stabilità". Google sposta dunque tutti i lavori direttamente alla versione 83, unificando dunque le novità che erano previste per la M82 con quelle già avviate per la versione successiva.

Come riferito da Google, dunque, verranno abbandonate le branche dell'M82 e fermati i test al riguardo, non verranno distribuite le release per gli sviluppatori e bloccata la stabilizzazione della beta e tutto verrà spostato sull'M83 il prima possibile.

In ogni caso, l'attuale versione 80 continuerà a ricevere nel frattempo il supporto in termini di incremento di sicurezza e stabilità fino al rilascio di Google Chrome 81 e poi si passerà alla 83.