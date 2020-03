TIM: offerta Unlimited con minuti, SMS, GIGA illimitati e modem WiFi 5G in arrivo: i dettagli

Stando alle ultime indiscrezioni della rete e raccolte dai colleghi di mondomobilweb, TIM starebbe attualmente lavorando ad una nuova offerta Unlimited particolarmente completa. Includerà infatti minuti, SMS e GIGA illimitati, vediamo tutti i dettagli attualmente disponibili e cerchiamo di capire quando debutterà sul mercato.

La nuova offerta Unlimited di TIM sarà un bundle mensile illimitato e proporrà dal punto di vista dei contenuti SMS e minuti di chiamata illimitati e GIGA altrettanto illimitati, esattamente come fatto da Vodafone nei mesi scorsi. Il prezzo di abbonamento mensile pare sarà fissato sui 39,99 euro al mese, un prezzo elevato giustificato però dall'offerta proposta, che includerà anche i servizi Lo sai, Chiama Ora e TIM Games.

Contestualmente dovrebbe arrivare anche il primo Modem WIFI 5G di TIM, in grado di supportare una velocità fino a 2 Gbps in download, e fino a 60 Mbps in upload. Sarà disponibile a rate o in un'unica soluzione, e la data di lancio più probabile è attualmente fissata entro l'estate 2020: vi terremo aggiornati.

Ricordiamo che TIM, così come la maggior parte dei restanti operatori italiani, ha aderito all'iniziativa solidarietà digitale, con tanti regali in occasione del Coronavirus.