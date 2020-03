Monster Hunter World: Iceborne, trailer e novità del Title Update 3

Capcom ha pubblicato un trailer contenente tutte le novità del Title Update 3 di Monster Hunter World: Iceborne: in arrivo nuovi mostri, sfide e avventure.

Il terzo aggiornamento è ora disponibile per Playstation 4, Xbox One e Xbox One X. Include due varianti per due mostri potentissimi, una serie di aggiornamenti di sistema e un nuovo evento stagionale in game. Nel video che accompagna questo aggiornamento il team di Monster Hunter ha svelato alcune anticipazioni per Iceborne che saranno disponibili prossimamente.

I cacciatori dovranno prepararsi a nuove cacce Grado Maestro, in seguito all'arrivo del mostro dorato Kulve Taroth, del Namielle Arcitemprato e la tremenda comparsa nel Nuovo Mondo di Alatreon.

Ecco tutti i dettagli dal comunicato stampa:

"Soltanto i cacciatori più audaci potranno opporsi al Rajang quando si imbestialisce nel suo stato dorato. La sua variante, Rajang Furioso, sfrutta questa sua rabbia crescente per potenziare ulteriormente i suoi attacchi. Con la sua corazza dorata crepitante di energia, ogni scontro con questo predatore sarà un assalto totale. Capace di attacchi ravvicinati, così come nuovi attacchi da medio e lungo raggio, Rajang Furioso non permette di stare tranquilli a nessuna distanza. E dato che Rajang Furioso ha pochi punti deboli da sfruttare, i cacciatori non avranno altra scelta che aggredire questa minaccia direttamente.

La variante Brachydios Rabbioso offre numerosi esplosivi cambiamenti con una pericolosa con una melma esplosiva che sgocciola da diverse parti del suo corpo. I cacciatori possono far sgocciolare la melma attaccando specifiche parti del suo corpo, ma dovranno stare attenti ad evitare le zone esplosive più grosse, una volta che la melma toccherà il terreno. La versione potenziata di questo mostro già visto in passato può anche costringere i cacciatori in scontri senza regole in spazi ristretti dove la fuga non è una opzione.

I cacciatori così coraggiosi da affrontare queste nuove minacce saranno ricompensati con materiale per creare nuovi equipaggiamenti di valore per il proprio Palico, armi, armature con nuovi bonus abilità e pendenti decorativi.

Il Title Update 3 introduce anche gli Stili Arma, che alterano l'aspetto delle armi senza modificarne le statistiche. I primi Stili Arma sono già disponibili ora e permettono ai giocatori di personalizzare le loro armi già potenziate con svariate parti di mostro. Ad aprile le armi dal design unico si aggiungeranno agli Stili Arma. Il sistema di Assistenza Cacciatori è stato completamente revisionato, con premi monetari aumentati per chi aiuta cacciatori di Grado Maestro inferiore e con drop rate aumentati per diversi tipi di missioni. Assistere cacciatori con Incarichi offre ora una chance di ricevere rare decorazioni tramite Fatapietre intagliate, mentre altre missioni normali premieranno i cacciatori con Sfere-armatura regali, per potenziare le proprie armature. Queste Sfere saranno sicuramente utili, dato che ora le armature di rarità 12 possono essere potenziate fino al livello 20.

Gli appassionati delle Terre Guida avranno ora accesso ad un nuovo strumento: la "Banishing Ball". Ora i leader delle missioni possono cacciare dalla regione i mostri non desiderati. I cacciatori che amano rilassarsi dopo un'impegnativa quest hanno ora a disposizione una nuova moltitudine di DLC a pagamento che garantiranno nuove opzioni per gli alloggi, tra cui nuove statuette di mostri, opzioni musicali e mobili d'arredo. Anche i cacciatori più fashion hanno motivo di esultare, dato che tutte le capigliature degli NPC di World sono ora disponibile nella personalizzazione del personaggio. Accorpando queste nuove acconciature con i nuovi DLC a pagamento dei pendenti e sticker permetterà di ostentare ancora di più lo stile del vostro cacciatore.

Il giorno dopo l'uscita prevista per l'8 aprile del Title Update 3 per i giocatori PC, le community sia PC che console potranno celebrare l'arrivo di un nuovo evento stagionale di Seliana, la Full Bloom Fest, e contemporaneamente, l'arrivo di nuovi contenuti per tutte le piattaforme! L'intera base sarà permeata da una atmosfera rosea, con nuove decorazioni dell'hub di raccolta, nuovi pasti nella mensa, un nuovo costume Poogie, equipaggiamento stagionale per il Palico, pendenti, costumi stagionali a pagamento per l'Handler, e nuove opzioni per la carta gilda. Durante la Full Bloom Fest, bonus per il login e le taglie garantiranno dei ticket per creare un' elegante armatura evento, oltre a nuove quest evento che forniranno materiale per uno stile elmetto basato sulla rara creatura endemica Downy Crake, ed un paio di doppie lame Whetfish .

Ad aprile i cacciatori avranno ancora più sfide a disposizione, con l'introduzione della caccia Grado Maestro dello scintillante Kulve Taroth e la comparsa dell' Arch-Tempered Namielle. La nuova missione evento del Kulve Taroth dà la possibilità a gruppi di quattro cacciatori di raccogliere materiali che permettono di potenziare l'equipaggiamento d'assedio da Alto Grado a Grado Maestro. I cacciatori dovranno inoltre munirsi di intelligenza, armi e strategie valide prima di approcciare la temibile forza della natura ambulante Alatreon. Nei prossimi giorni verranno condivide ulteriori informazioni su questo pericolosissimo Drago Antico."