Monster Hunter World Icerborne Master Edition è in offerta su Instant Gaming, per chi non può aspettare Wilds

Monster Hunter Wilds sarà disponibile il prossimo anno e in questi giorni abbia avuto modo di vedere uno dopo l'altro le armi previste per l'opera. Se non riuscite ad attendere il 2025 per giocare al nuovo titolo di Capcom, potete iniziare subito a divertirvi con Monster Hunter World Icerborne Master Edition, che si trova ora in promozione a 17,07€ invece di 30€ su Instant Gaming in versione PC (Steam). Se acquistato direttamente su Steam, il gioco costa 19,79€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Il prezzo che vedrete nella pagina prodotto sarà 13,99€, ma non è quello definitivo perché non sono ancora calcolate le tasse. Il prezzo vero è quello che vi abbiamo indicato, ovvero 17,07€. Il codice in offerta è per PC e per un account europeo (quindi anche italiano) di Steam.