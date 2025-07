Xbox verificherà l'età degli utenti a partire dal prossimo anno nel Regno Unito

Xbox verificherà l'età degli utenti a partire dal prossimo anno in UK, al fine di rispettare le indicazioni contenute nell'Online Safety Act del Regno Unito. Il sistema comincerà tuttavia a inviare delle notifiche fin da subito.

Secondo quanto riportato su Xbox Wire, "coloro che hanno indicato di avere 18 anni o più, sono residenti nel Regno Unito e accedono a un'esperienza Xbox con un account Microsoft", inizieranno a ricevere da oggi delle notifiche perché si sottopongano al processo di verifica.

Il procedimento va completato una volta sola e dal prossimo anno sarà obbligatorio per poter "mantenere pieno accesso alle funzionalità social di Xbox, come comunicazione vocale o testuale e inviti di gioco."

"I giocatori che non completeranno la verifica tra oggi e l'inizio del 2026 potranno continuare a giocare e godersi Xbox, ma le funzionalità sociali verranno limitate ai soli amici finché non sarà completato il processo di verifica", si legge ancora nel comunicato.

"La verifica dell'età non influirà su acquisti precedenti, contenuti acquisiti, cronologia di gioco, obiettivi sbloccati o sulla possibilità di acquistare e giocare titoli: tuttavia, incoraggiamo i giocatori a completare questo processo ora, per evitare interruzioni nell'utilizzo delle funzionalità sociali in futuro."