PS5 in pre-order da Gamelife con data di lancio e prezzo provvisori

PS5 è già in pre-order presso la catena italiana Gamelife a 450 euro e una data di lancio ancora provvisoria. Secondo questa catena di negozi, la console next-gen di Sony arriverà il prossimo 20 novembre 2020. Saranno i dati corretti? Ma soprattutto sono informazioni che ci piacciono?

In queste ore sembra che la macchina comunicativa di Sony si stia -finalmente- iniziando a muovere. Dopo aver risolto i dubbi legati all'uscita di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima, è comparsa online la pubblicità del nuovo numero della Rivista Ufficiale PlayStation che annuncia che nel numero in edicola a giugno saranno presentati tutti i giochi in arrivo su PlayStation 5.

A sorpresa arriva anche la catena di GameLife che apre i preordini per la nuova console di Sony. Secondo la pagina online del negozio, PS5 sarà disponibile a partire dal 20 novembre ad un prezzo di 450 euro. La catena avvisa che si tratta di un prezzo provvisorio e che la data potrebbe variare, ma già il fatto che si possa cominciare a riservare la propria console, è interessante.

La catena, infatti, specifica che "In caso di quantità limitate di prodotto al lancio, verrà data priorità a coloro che l'avranno prenotata per primi." Se fossero queste le premesse, acquisterete PS5? 450 euro sarebbero un prezzo ragionevole per entrare a pieno diritto nella nuova generazione di console?

La pagina per le prenotazioni è disponibile a questo indirizzo ed è possibile prenotare anche Xbox Series X.