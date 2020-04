PS5 sta arrivando per Official PlayStation Magazine di giugno, che svelerà tutti i giochi nextgen

PS5 sta arrivando: in questo modo comincia il numero dell'Official PlayStation Magazine che sarà in edicola a partire dal due giugno 2020. Sulla rivista ufficiale inglese dedicata al mondo di PlayStation non solo si parlerà della console, ma saranno anche svelati tutti i giochi in arrivo per PlayStation 5.

L'insider Tidux ha condiviso la copertina animata del numero di giugno della Rivista Ufficiale PlayStation. La cosa particolare di questa copertina è che riporta semplicemente il logo PS5 e una scritta che recita: "sta arrivando", con tanti coriandoli dorati a impreziosire la scena. A dire la verità c'è anche una frase che esplicita ancora di più il concetto: "La nuova generazione inizia nel prossimo numero. Sveleremo gli ultimi giochi in arrivo su PlayStation 5 e come si giocheranno".

Più chiari di così...

L'altra informazione interessante che possiamo ricavare dall'immagine è che il numero sarà in edicola il prossimo 2 giugno. Questo vuol dire che entro quella data, se non lo stesso giorno, Sony svelerà tutto o quasi quello che ha in serbo per la prossima generazione di console. E se magari non dirà tutto sull'hardware, si vocifera, infatti, che il prezzo sarà l'ultima cosa ad essere annunciata, ci dirà tutto sui giochi in lavorazione, che è quello che realmente ci interessa.

Maggio sarà un mese rovente, non credete?