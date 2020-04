The Elder Scrolls 6, anche la nuova fuga di notizie dell'erede di Skyrim si è rivelata infondata

The Elder Scrolls 6, come tutti i giochi attesi spasmodicamente da milioni di videogiocatori, è nuovamente al centro di una nuova fuga di notizie. Leak che, sfortunatamente, si è rivelato infondato e smentito a stretto giro di posta dagli stessi moderatori di Reddit. Dovremo ancora attendere prima di avere nuove informazioni sull'erede di Skyrim.

In questi giorni nei quali i maggiori publisher hanno la bocca cucita (o vorrebbero averla come Naughty Dog che si è appena fatta sfuggire un leak clamoroso di The Last of Us 2) è tutto un proliferare di voci di corridoio: ce ne sono alcune che sono difficili da classificare e che provengono da "insider" considerati credibili, altre che dopo poco si rivelano per quello che sono, ovvero informazioni inventate di sana pianta da persone annoiate durante la quarantena e in cerca di visibilità.

L'ultimo leak di TES VI comparso su Reddit e su alcune testate online, per esempio, fa parte di quest'ultima categoria. Poteva sembrare vero per via delle tante notizie riportate (alcune delle quali sembravano molti simili a quelle di quest'altro leak che "svelava" ambientazione, uscita e gameplay dell'erede di Skyrim) e del fatto che l'utente avesse mostrato come prova l'NDA, ovvero il documento che solitamente si sigla con le compagnie come contratto nel quale ci si impegna a non divulgare le informazioni conosciute. Ma anche questo si è rivelato falso.

Quindi, se doveste leggere del nuovo The Elder Scrolls che si chiamerà Redfall, che sarà ambientato a Hammerfall e High Rock sei anni dopo gli avvenimenti di Skyrim e che al suo interno ci saranno "epiche battaglie con dozzine, se non centinaia" di personaggi a schermo, ecco non credetegli.

Le ultime cose che sappiamo di The Elder Scrolls 6 è che doveva arrivare nel 2020, secondo Michael Pachter.