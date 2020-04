Legends of Runeterra: Alte maree è il nuovo set del gioco di Riot Games

Riot Games svela oggi i dettagli del nuovo set di Legends of Runeterra, il videogioco di carte strategico basato sull'universo di League of Legends. Si tratta di Alte maree e arriverà su PC e dispositivi mobili il 28 aprile, portando i giocatori nell'inedita regione di Bilgewater. Tra le novità di questo set ci sono più di 120 nuove carte, 11 nuovi campioni, 6 nuove parole chiave e numerosi nuovi elementi estetici.

Alte maree è il primo nuovo set di carte di Legends of Runeterra e arriverà in concomitanza con l'uscita ufficiale del gioco. Il set ruota intorno a una regione inedita, Bilgewater, che i giocatori potranno esplorare e usare come nuovo fulcro per i propri mazzi.

Giocando con Bilgewater, avrete varie opzioni per sorprendere i nemici e far colare a picco i loro piani. Potrai trionfare bombardando gli avversari con attacchi troppo potenti da sostenere e, anche in un mare di guai, avrai sempre dei cannoni pronti a strappare la vittoria dalle fauci della morte.

In aggiunta a Bilgewater, Alte maree introdurrà: