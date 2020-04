PS5 e Xbox Series X, il prezzo delle console è già deciso ma sarà annunciato per ultimo

Secondo l'ex Microsoft Mike Ybarra, Sony e Microsoft hanno già deciso il prezzo di PS5 e Xbox Series X, ma lo annunceranno per ultimo così da non dare spazi di manovra all'avversario.

Ybarra, attualmente in forze a Blizzard, è intervenuto sull'argomento rispondendo all'utente Twitter Timdog, che aveva scritto:

"Difficile predire l'andamento dell'economia mondiale, quindi Sony e Microsoft potrebbero avere difficoltà a decidere il prezzo (di PS5 e Xbox Series X ndr). Sospetto che l'ultima cosa che sapremo delle due console sarà proprio il prezzo. Dipenderà da chi sparerà per prima."

Ybarra ha quindi dato una risposta secca, contraddicendo Timdog e facendo capire che in realtà il prezzo delle due console è già deciso da tempo e che a questo punto non sarà influenzato dalle oscillazioni del mercato. Ha però confermato il secondo punto, ossia che il prezzo sarà l'ultimo elemento a essere svelato. Il motivo è semplice: strategicamente non avrebbe senso dare un vantaggio così grande all'avversario.

Ybarra ovviamente non parla ufficialmente per conto di Microsoft, né tantomeno di Sony. Comunque sia, essendo un ex dirigente della divisione Xbox e avendo collaborato attivamente al lancio di vario hardware, le sue parole hanno una certa rilevanza. Quantomeno sappiamo che non vengono da uno che non sa di cosa si sta parlando.

Il prezzo di PS5 e Xbox Series X rimane comunque un mistero. C'è chi parla di 500€ per entrambe, chi di 400€ per PS5 e 500€ per Xbox Series X. Naturalmente si tratta solo di ipotesi non confermate. In casa Microsoft c'è anche da considerare il ruolo che avrà Xbox Lockhart, la vociferata Series S, per la next-gen.