PS5 e Xbox Series X: il prezzo di lancio sarà diverso?

Poi ci sono stati i restyling e soprattutto ci sono stati gli aggiornamenti di metà generazione. Anche in quel caso le 2 console hanno mantenuto il distacco di prezzo di 100€ con Xbox One X prezzata 499€ e PlayStation 4 Pro confermata a 399€. Microsoft ha modificato la sua comunicazione per spingere forte sull'idea del primato tecnologico senza compromessi. Primato che giustifica un prezzo maggiorato. Sony invece ha sempre avuto un'attenzione particolare alle esigenze dei giocatori e soprattutto al loro portafogli, probabilmente con l'idea di puntare alla massa.

Ovviamente posso limitarmi a prendere in considerazione le specifiche hardware fin qui rivelate che, tra le altre cose, evidenziano un'idea di costruzione e una volontà di andare incontro a specifiche esigenze che pongono Microsoft e Sony in 2 posizioni decisamente diverse. Innanzitutto guardiamo un minimo allo storico: Xbox One è uscita al lancio a 499€ contro i 399€ di PlayStation 4. È vero, a quel tempo di mezzo c'erano i famosi 100€ extra dovuti al Kinect venduto in bundle con la console.

Ormai sappiamo davvero tutto delle specifiche delle 2 console che si daranno battaglia sul finire di quest'anno, quando finalmente si decideranno ad arrivare sul mercato. In realtà proprio la data di uscita è una delle 2 incognite che probabilmente conosceremo molto più avanti. L'altra è il prezzo di PS5 e Xbox Series X al lancio. 400€, 500€, 800€? Difficilissimo fare delle previsioni in questo senso: sono troppe le variabili in gioco. Tuttavia c'è un elemento di cui mi sono convinto in questi giorni di quarantena: il prezzo di lancio di PlayStation 5 sarà inferiore di quello di Xbox Series X. Ora vi spiegherò il ragionamento alla base di questa mia valutazione.

Differenze di SoC

Obiettivi similari sembrano essere alla base anche della progettazione delle nuove console. Microsoft ha mostrato una Xbox Series X muscolare, frutto di un lavoro di ingegnerizzazione incredibile e che spinge forte sull'idea di potenza senza compromessi. Sony ha invece sottolineato più volte, durante la lunga presentazione di Mark Cerny, di aver creato una console che risponde alle esigenze degli sviluppatori senza trascurare l'idea di dover poi essere assemblata e posizionata sul mercato. Probabilmente, ma questa è la mia idea, ad un prezzo accettabile.

Ci sono quindi 2 idee di business alla base della progettazione delle 2 console. E queste 2 idee hanno probabilmente portato alla scelta delle componenti hardware e quindi ad alcuni compromessi. Partiamo dall'elemento più importante del sistema che è anche il più costoso: il SoC, il system on chip che alloggia processore centrale e scheda video. Microsoft ha puntato a una CPU con una maggiore frequenza di lavoro e una GPU con una frequenza più bassa ma dalla tecnologia costruttiva più complessa legata a una maggiore quantità di compute unit. In entrambi i casi abbiamo una frequenza fissa che ha obbligato Microsoft a realizzare un sistema di dissipazione del calore decisamente ingombrante. Lo abbiamo anche visto in azione grazie ai recentissimi reveal: un dissipatore in rame con tecnologia a camera di vapore enorme e un'unica ventola da 13 cm con delle pale orientate in modo innovativo per forzare la circolazione interna dell'aria calda.

PS5 ha invece puntato sulle frequenze variabili con dei valori massimi che risultano inferiori per la CPU e superiori per la GPU anche se quest'ultima presenta un die con molte meno compute unit che probabilmente compenseranno le esigenze di alimentazione legate alle frequenze maggiori. In ogni caso avere una frequenze variabile può anche ridurre il rischio di surriscaldamento e quindi aprire la strada a un sistema di raffreddamento più tradizionale e meno esoso in termini di spazio e complessità costruttiva. E quindi anche meno costoso.