Nintendo Switch, Firmware 10.0.1 rilasciato

Nintendo ha rilasciato il Firmware 10.0.1 di Nintendo Switch, un aggiornamento che segue a breve distanza il 10.0.0. Come facilmente intuibile dal numero progressivo, non si tratta di un aggiornamento maggiore. La nota di rilascio ufficiale non lascia dubbi in merito:

General system stability improvements to enhance the user's experience. Ossia ci troviamo di fronte al classico aggiornamento che migliora la stabilità del sistema sistemando i bug residui.

Come sempre in questi casi, Nintendo Switch dovrebbe scaricare automaticamente l'aggiornamento non appena connessa a internet. Se non lo fa, potete forzare l'operazione dal menù delle impostazioni di sistema.

L'aggiornameno 10.0.0 è stato pubblicato la scorsa settimana e ha aggiunto la possibilità di rimappare i pulsanti, delle nuove opzioni di trasferimento de dati e sei nuove icone a tema Animal Crossing: New Horizons.