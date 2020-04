Baldur's Gate, l'intera saga in offerta su Steam per il week-end di Beamdog

L'intera saga di Baldur's Gate è in offerta su Steam per il week-end di Beamdog, che comprende sconti su tutto il suo catalogo, formato come saprete soprattutto da edizioni rimasterizzate di vecchi classici.

Quindi potete acquistare Baldur's Gate Enhanced Edition per 6,39€ invece di 15,99€ (-60%), Baldur's Gate: Siege of Dragonspear per 5,59€ invece di 15,99€ (-65%) e Baldur's Gate 2 Enhanced Edition per 6,39€ invece di 15,99€ (-60%). In offerta anche il DLC Faces of Good and Evil per il primo Baldur's Gate a soli 0,40€.

Ma il catalogo di Beamdog va oltre i Baldur's Gate e comprende anche altri titoli che meritano di essere giocati, primo fra tutti Planescape: Torment: Enhanced Edition, acquistabile per 5,59€ invece di 15,99 (-65%), Icewind Dale: Enhanced Edition acquistabile per 5,59€ invece di 15,99 (-65%) e Neverwinter Nights: Enhanced Edition, acquistabile per 3,99€ invece di 15,99€ (-75%).

Sostanzialmente se siete appassionati di gioco di ruolo fantasy potete portarvi a casa alcuni grandi titoli per pochi euro. Per scoprire tutte le offerte, visitate la pagina dei saldi di Beamdog.