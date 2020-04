Microsoft Flight Simulator per PC, i requisiti ufficiali sono esosi

Svelati i requisiti ufficiali della versione PC di Microsoft Flight Simulator. Stando a quanto si può leggere, ci vorrà un sistema con almeno una CPU AMD Ryzen 3 1200 o una Intel i5 4460 per giocare, accompagnata da 8GB di RAM, ben 150GB di spazio libero sull'hard disk e una connessione a internet da 5Mbps.

Per quanto riguarda le schede video, il minimo sindacale sarà una AMD Radeon RX 570 o una NVIDIA GTX770. Microsoft raccomanda però di giocare almeno con una AMD Radeon RX 590 o una NVIDIA GTX 970. Nei requisiti raccomandati sale anche la connessione: almeno 20Mbps. Certo, va detto che Microsoft Flight Simulator non ci sembra essere un titolo il cui gameplay soffrirebbe particolarmente in caso di lag, ma è sempre meglio evitare.

I requisiti ideali sono davvero esosi, ma sono quelli con cui lo farete girare a 4K con tutti gli effetti attivi. Si parla di un Intel i7 9800X o di un AMD Ryzen 7 Pro 2700X per quanto riguarda la CPU, di ben 32 GB di RAM, di un SSD per l'installazione dei dati e di una scheda video NVIDIA RTX2080 o AMD Radeon VII a condire il tutto. Anche la connessione a internet ideale qui subisce una grossa impennata, passando a 50Mbps.

Per il resto vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator non ha ancora una data d'uscita e sarà disponibile anche su Xbox One e Xbox Series X.