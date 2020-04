Nintendo Switch, un nuovo modello con "display secondario" compare dal firmware 10.0.0

Nintendo Switch potrebbe avere un nuovo modello in arrivo nel prossimo periodo, visto che alcune tracce di questa possibile nuova console compaiono all'interno dei dati del firmware 10.0.0 rilasciato proprio nella giornata di oggi.

Il dataminer Mike Heskin ha effettuato una scansione molto attenta del codice del firmware in questione e ha scoperto che vi sono indicazioni sul supporto a un modello di Nintendo Switch che sembra diverso da quelli attualmente sul mercato.

La nuova versione viene identificata con la sigla "nx-abcd" e pare che a questa siano riferiti "3 dei 5 profili DRAM" indicati all'interno del codice del nuovo aggiornamento al software di sistema di Nintendo Switch.

Pare inoltre che dalla documentazione emergano "riferimenti a un display secondario di qualche tipo, aggiunto esclusivamente a questo modello" della console Nintendo. Sembrerebbe dunque trattarsi di una revisione di una certa consistenza rispetto ai modelli attualmente disponibili della console, ovvero il Nintendo Switch standard e la versione Lite.

Non è ovviamente la prima volta che si parla di una nuova versione di Nintendo Switch, anche al di là dell'ormai noto Lite già disponibile da tempo sul mercato. La mente va subito al sempre vociferato modello Nintendo Switch Pro, di cui si parla ormai da diverso tempo ma che non ha mai ricevuto una conferma da parte di Nintendo.

Proprio il mese scorso abbiamo fatto il punto su tutti i rumor relativi a Nintendo Switch Pro e questo di oggi potrebbe dunque aggiungersi all'elenco, mentre a gennaio il presidente Shuntaro Furukawa aveva riferito che non ci fosse nessun modello Pro previsto per la console nel 2020. La cosa non ha impedito comunque di pensare a possibili implementazioni della tecnologia Nvidia DLSS all'interno della presunta versione potenziata di Nintendo Switch.

Ricordiamo che, tra le altre cose, l'aggiornamento 10.0.0 consente di rimappare i tasti dei Joy-Con di Nintendo Switch.

