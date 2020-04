OnePlus 8 e 8 Pro annunciati: scheda tecnica e prezzi, già disponibili su Amazon

Si tratta di evoluzioni notevoli sulla già ottima base del modello precedente, con in particolare il OnePlus 8 Pro che si presenta come il flagship più ambizioso visto finora da parte della compagnia, con il suo display QHD+ a 120Hz e il nuovo sensore fotografico 1/1.7" da parte di Sony insieme ai moduli ultra-grandangolo e telephoto.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono stati dunque ufficialmente presentati nella giornata di oggi con tutte le loro caratteristiche tecniche e i prezzi , risultando peraltro già disponibili all'acquisto su Amazon in queste ore.

I prezzi, in base alla disponibilità attuale dei preorder su Amazon, partono da 719 euro per il modello di OnePlus 8 standard con 8GB di RAM e 128GB di archiviazione interna e si arriva a 1019 euro per il modello OnePlus 8 Pro con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione interna.