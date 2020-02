Nintendo Switch Pro: come potrebbero apparire i giochi sulla presunta console con Nvidia DLSS?

Digital Foundry ha effettuato un'interessante disamina su come potrebbe cambiare la grafica su Nintendo Switch Pro e come potrebbero apparire i giochi sulla presunta revisione di nuova generazione della console Nintendo, nel caso in cui utilizzasse alcune tecnologie come l'upscale in AI via Nvidia DLSS.



L'idea si basa sul fatto che un'evoluzione dell'hardware di Nintendo Switch difficilmente potrà portare a modifiche sostanziali per il momento, considerando le limitazioni intrinseche di una soluzione che dev'essere anche portatile. Tuttavia, ci sono alcune tecnologie specifiche di Nvidia che potrebbero essere adottate per migliorare la resa grafica della console, a partire appunto dal DLSS AI upscaling che peraltro funziona anche su Nvidia Tegra X1, ovvero il SoC presente in Nintendo Switch.



Per vedere i possibili risultati dell'applicazione di tale tecnologia, Digital Foundry ha provato sia ad attivare il DLSS su Nvidia Shield facendo girare filmati di giochi Nintendo Switch, sia ad abbassare i settari di alcuni giochi PC presenti anche sulla console Nintendo, in modo da replicare le caratteristiche di quest'ultima ma con DLSS attivato. I risultati sono stati molto interessanti, in particolare in quest'ultimo caso, visto che la tecnologia su Shield non sembra applicare l'IA machine learning in maniera da lavorare sul dettaglio dell'immagine.



Il vantaggio di una tale tecnologia è che sfrutta il machine learning per alleggerire il carico su CPU e GPU, evitando di disegnare ogni singolo pixel e affidando la risoluzione a calcoli attraverso IA che liberano memoria e potenza computazionale e potrebbe essere la soluzione ideale per una macchina che deve scendere a compromessi come una console portatile. I risultati sono convincenti, anche se le performance al di sopra dei 30 frame al secondo sono ancora un mistero.



Nintendo ha smentito categoricamente l'uscita di una Nintendo Switch Pro nel 2020 e anche per Digital Foundry la questione è fuori discussione, anche perché un eventuale nuovo chip Tegra non è ancora pronto: il processore Xavier è infatti da 12nm e non è adatto alla console, dunque nel caso il prossimo passo dovrebbe essere un chip custom da parte di Nvidia, probabilmente a 7nm. Se fosse basato sull'architettura Volta potrebbe inoltre facilmente supportare la tecnologia DLSS, cosa che rientrerebbe nella previsione effettuata dalla pubblicazione britannica.