PS5 e Xbox Series X, la differenza di potenza è enorme per un ex-Guerrilla

Secondo l'ex-Guerrilla Chris Grannell, la differenza di potenza tra Xbox Series X e PS5 è enorme, naturalmente a vantaggio della console di Microsoft. Per lui la console di Sony non è addirittura in grado di gestire il ray tracing in tempo reale.

Grannell ha toccato l'argomento nel podcast RDX, dove si è parlando di Xbox Lockhart, PS5, Xbox Series X, Cyberpunk 2077 e vari altri temi.

Grannell: "A fare la differenza è la quantità di CU (Compute Units) che è davvero... enorme, soprattutto quando inizi a guardare al ray tracing in tempo reale e a cose del genere... PS5 potrebbe faticare con i giochi di terze parti più grossi, in particolare gli open world."

Grannell è poi entrato a gamba tesa sulla questione ray tracing, con affermazioni che faranno discutere:

"C'è solo una console di nuova generazione che potrà gestire il ray tracing in tempo reale. Lo so che è un'affermazione controversa... ma Cerny ha sorvolato sull'argomento e non ne ha parlato... dipende dalle CU, dalla compattezza e da quello che c'è nell'hardware."

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere le parole di Grannell per quello che sono, ossia un'opinione personale basata sui dati noti delle due console. Solo quando vedremo i primi giochi per PS5 e Xbox Series X ne scopriremo le reali potenzialità.