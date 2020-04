Xbox Lockhart, test iniziati: consentirà di accedere alla next-gen senza spendere troppo

Stando alle nuove indiscrezioni raccolte da Windows Central, il piano di Microsoft per Xbox Lockhart, i cui test sono già iniziati internamente, è di farne un punto di accesso economico alla next-gen, ossia i giocatori non dovranno spendere molto per acquistarla e ottenere alcuni dei vantaggi delle console più moderne.

Stando a quanto sentito, Xbox Lockhart andrà a sostituire Xbox One X, avrà una GPU da 4 teraFLOPS, dovrebbe avere dei tempi di caricamento ridotti grazie all'NVME e dovrebbe poter gestire il ray tracing, anche se in modo limitato. Dovrebbe essere quindi un salto generazionale 'corto', che confermerà la configurazione delle offerte attuali di Microsoft, con una macchina più potente e costosa, e una meno performante ma più economica.

I test della console sarebbero già in corso internamente e se ne starebbero occupando i membri della divisione Xbox. Come già riportato, l'annuncio di Xbox Lockhart dovrebbe arrivare a maggio con un evento dedicato alle novità del mondo Xbox, giochi compresi.

Oltre a Xbox Lockhart, Micrsoft dovrebbe presentare delle nuove cuffie stereo, che rimpiazzeranno quelle del 2014. Saranno completamente wireless e si potranno usare su Xbox, PC e apparecchi mobile. Dovrebbero essere un prodotto entry level, quindi non molto costoso, così da lasciare ad altri produttori le fasce di prezzo superiori.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, perché non c'è niente di confermato. Per saperne di più non resta che attendere che sia Microsoft stessa a mostrare le sue novità.