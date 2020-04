Railway Empire per Nintendo Switch: data di lancio ufficiale del simulatore di treni

Railway Empire sta per arrivare (con cospicuo ritardo) anche su Nintendo Switch: Kalypso Media ha, infatti, pubblicato la data di lancio ufficiale del simulatore di treni già disponibile su PC e console. Railway Empire arriverà l prossimo 19 giugno 2020 sulla console ibrida di Nintendo.

Sviluppato da Independent Arts Software, Railway Empire - Nintendo Switch Edition sarà disponibile in edizione fisica e digitale sul Nintendo eShop. Questa nuova edizione include il gioco principale (con tutti i contenuti aggiuntivi e i miglioramenti apportati sin dal lancio originale) oltre al DLC 'Mexico', al DLC 'Crossing the Andes' e al DLC 'The Great Lakes'.

I DLC 'Germany', 'France' e 'Great Britain & Ireland' saranno disponibili come contenuti aggiuntivi sul Nintendo eShop.

Ecco tutte le caratteristiche del gioco: