Baldur's Gate 3, sviluppo rallentato ma Accesso Anticipato sempre nel 2020

Lo sviluppo di Baldur's Gate 3 è stato rallentato dalla pandemia di coronavirus che ha costretto l'intero team a lavorare da casa, comunque il lancio della versione Accesso Anticipato del gioco rimane previsto per il 2020.

A dirlo è stato Swen Vincke, il boss di Larian Studios, in un'intervista con il New York Times, in cui ha raccontato una situazione tristemente comune di questi tempi: "Lo sviluppo prosegue. Stiamo solo andando più lenti." Secondo Vincke attualmente Larian lavora al 70-80% della sua capacità.

Difficile parlare di lancio rimandato per la versione Accesso Anticipato di Baldur's Gate 3, visto che non era mai stata comunicata una data ufficiale. A febbraio Larian aveva parlato di un paio di mesi di attesa, ma immaginiamo che a questo punto ci vorrà di più per poter giocare al nuovo Baldur's Gate.

Baldur's Gate 3 è stato annunciato per PC e Google Stadia. Si tratta del seguito di una storica serie di giochi di ruolo con visuale isometrica, di cui si parla ancora oggi per le sue indiscutibili qualità.

First New York Times interview was not exactly about what I would've imagined, but it does bring some good news: While we're slowed down, development on BG3 keeps on progressing and we still expect EA this year https://t.co/BvT7qCQD2V