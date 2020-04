Peaky Blinders: Mastermind, trailer d'annuncio PS4, PC, Switch e Xbox One

Peaky Blinders: Mastermind, il gioco ufficiale della celebre serie di Netflix, si presenta con un trailer d'annuncio e qualche informazione aggiuntiva. Sviluppato da FuturLab e pubblicato da Curve Digital, Peaky Blinders: Mastermind arriverà su PS4, PC, Nintendo Switch e Xbox One questa estate.

FuturLab è lo studio famoso per Velocity Ultra e Velocity 2X, mentre Curve Digital è il publisher di giochi come OlliOlli, Human: Fall Flat e Dear Esther. Peaky Blinders Mastermind sarà invece l'adattamento videoludico dell'amatissima serie TV firmata BBC e Netflix e farà da prequel alle note vicende che hanno reso Thomas Shelby uno dei personaggi più amati del piccolo schermo.

Peaky Blinders: Mastermind sembra essere un'avventura intrisa di elementi puzzle nella quale dovremo interpretare i più famosi personaggi visti in TV. Lo scenario sarà, ovviamente, ambientato tra vicoli della Birmingham all'indomani della Grande Guerra.

I giocatori potranno quindi immedesimarsi nei membri della famiglia Shelby e seguire l'ascesa di Tommy al ruolo di leader. Un leader che, come lascia intendere il suffisso Mastermind, non userà solo la forza bruta e la rabbia cieca, ma sarà in grado di pianificare le attività della sua gang e sfruttare tutte le abilità di membri come Arthur e Polly.

Il gioco sembra un mix tra uno strategico in stile XCOM e un gioco di avventura nel quale occorre risolvere alcuni enigmi per poter avanzare con la storia. La grafica ha un taglio cartoonesco, ma i volti degli attori della serie saranno facilmente riconoscibili.

L'uscita di Peaky Blinders Mastermind è prevista per questa estate su PC attraverso Steam, PlayStation 4, Switch e Xbox One.