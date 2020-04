The Division 2, gratis su PS4, PC e Xbox One le prime otto ore di gioco

Ubisoft ha annunciato che i primi otto livelli e le prime otto ore di Tom Clancy's The Division 2 sono gratis su PS4, PC e Xbox One. I progressi potranno poi essere mantenuti acquistando il gioco.

In questo modo Ubisoft dà a tutti la possibilità di saggiare le prime fasi della trama del gioco e di testare quelle meccaniche che hanno conquistato i nostri redattori. Per esempio questa è la recensione di The Division 2: Warlords of New York, l'ultima espansione del gioco.

La prova consente di giocare gratuitamente a The Division 2 fino al livello 8 e per una durata massima di otto ore. Inoltre, a partire dal 22 aprile, i giocatori che possiedono Tom Clancy's Rainbow Six Siege potranno ottenere il set The Division 2 di Ela in Rainbow Six Siege giocando alla prova gratuita o alla versione completa di The Division 2.

Il set include l'uniforme e il copricapo da agente della Divisione, oltre al ciondolo Orologio della Divisione, per l'operatrice Ela, e la skin armi della Divisione per la Scorpion EVO 3 A1. I giocatori di The Division 2 riceveranno la skin armi The Impromptu come ricompensa per il proprio personaggio.

Per installare la versione di prova, occorrerà andare su Uplay, PlayStationStore, Xbox Games Store o Epic Games Store e scaricare "Tom Clancy's The Division 2 TRIAL". Potrete trovare maggiori informazioni sull'iniziativa a questa pagina.