Death Stranding, questo esoscheletro per le consegne è uscito dalla mente di Kojima

Questo esoscheletro per le consegne sembra essere stato partorito dalla vulcanica mente di Hideo Kojima: Death Stranding, infatti, sembra aver fatto scuola e aver ispirato questa inquietante creazione. Il futuro tratteggiato dal gioco non sembra più così distante, dato che l'esoscheletro sembra sia stato visto in azione tra le strade di una metropoli cinese.

In queste ore, infatti, la fantomatica ULS Robotics, qui potete trovare il loro sito, starebbe sperimentando un esoscheletro pensato per le consegne a domicilio in grado di aumentare a dismisura la capacità di carico dello sfortunato corriere. Come? Agganciando uno scheletro motorizzato in acciaio al corpo di un fattorino che gli consentirà di impilare tutta una serie di contenitori cubici sulle sue spalle senza apparente sforzo.

Vi ricorda qualcosa? Esatto, è proprio quello che succede a Sam Bridges, il protagonista di Death Stranding. Il discusso gioco di Hideo Kojima arriverà con qualche settimana di ritardo su PC a causa di un recente rinvio, ma sembra essere arrivato in anticipo di diversi mesi su questo innovativo modo di fare le consegne a domicilio.

Non sappiamo bene se si tratti di una provocazione da parte della ULS Robotics o se davvero stiano progettando questo esoscheletro ignari delle similitudini col celebre videogioco. Quello che sappiamo è che un mondo nel quale l'umanità è rinchiusa all'interno delle sue case e solo pochi fattorini sono in grado di riconnettere le persone è un'idea interessante per fare da sfondo a un videogioco, ma è decisamente meno interessante e un po' spaventoso nella realtà.

Anche se non è la cosa più strana legata a death Stranding: c'è chi ha visto un arcobaleno rovesciato nei cieli di Treviso o chi ha ricostruito un pod per portare in giro suo figlio...