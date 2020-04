Animal Crossing, KK Slider sostituisce Queen e Lady Gaga sulle cover di questi album

KK Slider, il can-tante di Animal Crossing: New Horizons, è una vera e propria celebrità. Farlo arrivare sull'isola è il coronamento di una delle migliori "quest" del gioco e le sue canzoni sono una delle cose più belle della serie. Il suo status di star è tale che alcuni fan hanno deciso di sostituire il volto di leggende quali i Queen, Enya e Lady Gaga con quello del can-tante. E il risultato è spesso notevole.

Non siamo quindi gli unici ad avere una (insana) passione per KK Slider. Vi abbiamo già parlato di questo personaggio in due occasioni per segnalarvi due gruppi di cover davvero ben fatte (qui ci sono Bad Guy e September, mentre qui Africa dei Toto e Karma Police), ma avevamo anche pubblicato la lista completa delle canzoni presenti in Animal Crossing: New Horizons. In altre parole amiamo KK.

Ma, evidentemente, non siamo gli unici: ecco una serie di cover di album reali modificate da alcuni fan per avere il can-tante come protagonista. Cosa ve ne pare?

So. I redrew an album cover but with kk slider on the front. Behold. pic.twitter.com/csTXBJ2wu7 — sarah.g 🐯🌊 (@sarahg_draws) April 20, 2020

kk slider album cover redraw / joanne pic.twitter.com/UitJQTQsaI — lais (@laislibe) April 20, 2020

my partner saw i was redrawing album covers as KK Slider ones and requested this one. I'm very very very sorry pic.twitter.com/G0s4fOfi8W — shan murphy (@heyshanmurphy) April 20, 2020

attempt at a KK album redraw 🐶 🎸 pic.twitter.com/0tvdCCXxM8 — artsyRC (@rceezus) April 20, 2020

Heres my KK Slider favourite album cover challenge thingie!! pic.twitter.com/plAmPta3aX — Gelo✏️ (@HoneyStickks) April 19, 2020