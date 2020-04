Animal Crossing: New Horizons, ascoltate KK Slider nell cover di Bad Guy e September

KK Slider, il celebre cantante di Animal Crossing: New Horizons, è su Spotify con un divertente album di cover nelle quali canta alcuni tra i successi più famosi degli ultimi tempi come Bad Guy, September e Panini.

Vi avevamo già parlato di un album di cover fatte con lo stile di KK Slider. Lo avevamo trovato prima dell'uscita del gioco e queste canzoni ci sembravano perfette per entrare nello spirito di questo divertente simulatore di vita.

Adesso che il gioco è uscito sappiamo la lista completa delle canzoni di KK Slider in Animal Crossing: New Horizons, ma la nostra voglia di sue canzoni non si è placata. Per questo ci siamo imbattuti recentemente in un altro album di cover "cantate" dal talentuoso cane: ci sono classici come Hotel California, Dancing Queen o Bohemian Rhapsody, ma anche una hit recente come Bad Guy di Billie Elish.

Il modo perfetto per portare il mondo di Animal Crossing con sé anche quando non si ha una Nintendo Switch accesa. Potrete trovare l'album KK Slider Covers su tutti i principali servizi di musica in streaming: questo è il link di Spotify, per esempio.

Buon ascolto!