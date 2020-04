Cooler Master MH650, la recensione

Dopo aver tessuto le lodi delle MH-751 eravamo curiosi di capire in quale direzione avrebbe lavorato il produttore di Taiwan per la nuova gamma di cuffie, per questo ci siamo avvicinati con grande curiosità alle nuove Cooler Master MH650, di cui state leggendo la recensione. Presentate al Computex dello scorso luglio, fanno parte di una famiglia allargata che comprende anche le MH670 e le MH630. Condividono tutte lo stesso design, ma il modello più costoso (670) è contraddistinto da una tecnologia wireless (si tratta della prima volta per Cooler Master), mentre quello più economico (630) è privo dell'illuminazione e della virtualizzazione del suono.

All'interno della classica confezione nero/viola troviamo, oltre alle cuffie stesse, anche un sacchetto di tela dove riporle nei periodi di scarso utilizzo. Le MH650 si presentano sin da subito come un prodotto dall'ottima realizzazione costruttiva, nonostante l'utilizzo predominante della plastica; i perni pivotali che collegano i padiglioni all'archetto (l'unico elemento in alluminio) non hanno giochi e sono molto robusti. Per i cuscinetti è stato utilizzato, in luogo della classica ecopelle, un rivestimento in microfibra comodo e resistente; è possibile inoltre rimuoverli (a parte quello per la testa) per una pulizia più approfondita. La parte esterna dei padiglioni, che contengono driver da 50mm, è caratterizzata dall'illuminazione RGB governata dall'app CM Portal. Le MH650 sono cuffie 7.1, il che significa che sono dotate di un DSP che virtualizza il suono per dare l'impressione di trovarsi circondati da altoparlanti. A differenza delle MH752 che si collegavano ad un dongle, diventando all'occorrenza delle tradizionali cuffie con jack da 3,5", in questo caso la scheda audio è stata integrata all'interno del padiglione sinistro, rendendo utilizzabile solo la connessione USB. Il cavo è rivestito da un tessuto intrecciato che, oltre a contribuire a mantenere sotto controllo il peso, evita l'aggrovigliarsi del filo. Sul padiglione sinistro troviamo il jack per collegare il microfono, la cui struttura è flessibile. Può essere disattivato anche tramite la pressione di un pulsante posto a lato dell'ingresso mentre poco più in altro troviamo la classica rotellina per regolare il volume senza dover agire a livello software. Dall'altra parte ci sono altri due tasti: il primo serve a regolare l'illuminazione RGB, il secondo permette di attivare o disattivare l'audio posizionale.