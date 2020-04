Xbox Game Pass aprile 2020, le altre novità

Arriviamo dunque alla seconda mandata di giochi gratis previsti per aprile 2020 su Xbox Game Pass, avendo passato ormai la metà del mese possiamo dunque avere una visione più completa degli aggiornamenti al catalogo del servizio su abbonamento Microsoft per il mese in corso. Si tratta di una seconda infornata sostanziosa dal punto di vista quantitativo, sebbene la dimensione media dei titoli inseriti sia alquanto esigua rispetto a quanto siamo abituati a vedere su Game Pass. Siamo tutti giocatori più o meno esperti e dunque sappiamo bene quanto la dimensione della produzione non corrisponda necessariamente alla qualità del gioco, anzi spesso abbiamo visto come il rapporto tra i due elementi sia inverso, ma non dubitiamo che questo nuovo elenco possa non essere accolto proprio con grande entusiasmo da molti abbonati al servizio.



Soprattutto da coloro che lo utilizzano su console: in effetti, il titolo di maggior rilievo di questo mese è Gears Tactics, al momento disponibile solo su PC, dunque una bella rivincita per gli abbonati su Windows 10 rispetto a quanto accade normalmente sul servizio, che finora ha visto spesso prevalere l'offerta console. In ogni caso, si tratta di giochi anche particolarmente interessanti proprio per il loro essere poco conosciuti, dunque diamo un'occhiata a cosa possiamo aspettarci in arrivo nei prossimi giorni. Ricordiamo inoltre l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass il 30 aprile 2020: The Banner Saga 2

Bomber Crew

Full Metal Furies

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Braid

Fallout 4

Metal Slug 3

Wolfenstein: The New Order



The Long Dark - PC e Xbox One, 16 aprile Il genere survival si è ormai definito in maniera molto precisa e ha dato origine anche a numerose interpretazioni in questi anni, ma The Long Dark riesce a spiccare nelle molteplici produzioni simili pur essendo anche uno degli esponenti più anziani. Partito come un progetto indie sperimentale, il gioco si è raffinato ed ampliato in maniera sostanziale, grazie anche alla lunga permanenza in stato di accesso anticipato e Game Preview che ha consentito agli sviluppatori di poterlo supportare a lungo, fino a raggiungere la visione completa che era stata prevista fin dall'inizio. Oggi The Long Dark mantiene invariato il suo fascino pionieristico, sia in termini di originalità del gioco che proprio per quell'accento sull'esplorazione in condizioni estreme che fa da pilastro al gameplay stesso. Le ambientazioni glaciali del Canada settentrionale, seppure apparentemente semplici, riescono a rapire con grande facilità e trasportarci di peso all'interno di una meravigliosa e terribile natura spietata, alla ricerca di speranze e risposte.



Gato Roboto - PC e Xbox One, 21 aprile Gato Roboto si inserisce precisamente nel nuovo filone degli action platform in pieno stile 8 o 16-bit, filone ormai molto florido grazie alla voglia che c'è ancora di questo tipo di giochi e lo scarso interesse che i grandi firme e publisher sembrano ormai nutrire per questi. D'altra parte, le dinamiche di mercato portano ormai lontano dal platform in vecchio stile con grafica in 2D, dunque a lavorarci troviamo soprattutto i team indie, in grado così di sbizzarrirsi in idee alquanto stravaganti e reinterpretazioni molto interessanti. Una di queste è il qui presente Gato Roboto, che per non farsi mancare nulla si presenta non solo tutto bello spixellato ma anche in bianco e nero, per essere non solo fedele alla linea classica ma andare addirittura oltre. Si tratta di un gioco veramente d'altri tempi, nel quale guidiamo una sorta di gatto robot all'interno di un misterioso mondo sotterraneo formato da livelli irti di trappole, ostacoli e nemici, alla ricerca del capitano e della sua astronave precipitata da recuperare in fondo al lungo e impegnativo viaggio.



Deliver Us to the Moon - Xbox One, 24 aprile La Luna e il suo lato oscuro hanno ispirato un bel po' di opere, tra letteratura e cinema di fantascienza, per non parlare di concept album storici. Al di là del fascino romantico, il nostro satellite incarna anche tutto il mistero e la magia del cosmo e non stupisce che sia stato utilizzato per fare da scenario a storie dal sottofondo alquanto inquietante, come lo splendido film Moon o come questo Deliver Us to the Moon, un'avventura dai toni thriller e ovviamente sci-fi, ma nel senso più metafisico possibile, almeno per un videogioco. Ci troviamo nella tuta spaziale di un astronauta che ha il delicato compito di salvare l'umanità intera cercando di riattivare una base lunare per l'estrazione dell'energia e magari, nel frattempo, capire anche cosa sia successo quando questa si è ritrovata improvvisamente spenta e disabitata. Deliver Us the Moon è un'interessante avventura che punta sul fascino della Luna e sulla tensione del mistero, sottoponendoci a continui enigmi da risolvere e all'esplorazione della base e della superficie lunare.



Gears Tactics - PC, 28 aprile Il titolo indubbiamente di maggiore impatto di questa seconda mandata di aprile 2020 è Gears Tactics, nuova produzione first party Microsoft lanciata, come da tradizione, direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass. Sviluppato da Splash Damage e The Coalition, il gioco è uno strategico a turni che riprende un po' lo stile classico di XCOM, interamente ambientato all'interno dell'universo di Gears of War. Il gameplay prevede dunque lo spostamento delle proprie unità della squadra sul campo di battaglia, con spostamenti calcolati e azioni da effettuare all'interno del proprio turno, selezionando cosa fare e quando in maniera estremamente strategica in modo da assumere una posizione di vantaggio nello scontro. Oltre all'azione tattica sul campo di battaglia, il gioco richiede anche una certa gestione dei personaggi e delle risorse tecnologiche da utilizzare in guerra, con un vero e proprio skill tree per l'evoluzione dei combattenti e un notevole tasso di personalizzazione anche per le armi.



HyperDot - PC e Xbox One, 30 aprile Anche il puzzle arcade trova il suo esponente in questa mandata di giochi Xbox Game Pass con HyperDot, un gioco concettualmente semplice ma in grado di mettere in scena un gameplay anche decisamente complesso e tutto mantenendo peraltro uno stile davvero impeccabile. L'idea di base è molto semplice: ci si trova a controllare una sorta di puntino luminoso, intento a schivare tutto quello che compare sullo schermo, cosa che determina dei meccanismi di gioco intuitivi ma anche complicati, con la necessità di avere un ottimo colpo d'occhio e mantenere un'azione coordinata, seguendo i pattern di movimento degli elementi intorno e cercando di evitarli il più possibile. Lo stile grafico minimalista e geometrico dà origine a dei veri e propri quadri astratti animati e questo aspetto estetico è peraltro ben sottolineato anche dall'accompagnamento audio, creando un'atmosfera davvero molto particolare che da una parte richiama i vecchi classici dell'arcade e dall'altra spinge sulle derive più artistiche del videogioco.



Levelhead - 30 aprile, PC e Xbox One Per chi ha tanta voglia di Super Mario Maker 2 ma non può rimediare un Nintendo Switch, questo Levelhead potrebbe placare per un po' la fame da costruzione di platform, anche se non si tratta proprio della stessa cosa. Il principio è comunque quello: anche in questo caso si tratta di costruire livelli di un gioco platform montando fra loro vari elementi di scenario e trasformando così l'arte del level design nel gameplay vero e proprio del gioco, che poi però può anche essere giocato. Nella bizzarra storia del gioco, ci ritroviamo a dover gestire il robot di consegna GR-18 per ogni possibile scenario, creando i "L.I.V.E.L.L.I.", ovvero "Limitanti Investigazioni di Valutazione Elementare dei Livelli Livellanti degli Impiegati", con l'intuitivo editor del laboratorio per poi poterli pubblicare in tutto il mondo. Ci si trova così a costruire congegni e macchine, dilettarci on il level design nella creazione di spedizioni avventurose o rilassanti per intrattenere gli altri giocatori di Levelhead.