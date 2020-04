Fortnite, tre nuove armi in arrivo su Battaglia Reale?

Tre nuove armi sembrano essere in arrivo su Fortnite Capitolo 2, precisamente per la modalità di gioco Battaglia Reale. Ad annunciarlo per il momento non sono stati gli sviluppatori di Epic Games, ma dataminer e leaker del titolo in questione.

Ad accorgersi delle novità è stato ForOfFans, un dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2: ha notato la presenza di un fucile di precisione pesante (barrett) raro, di un fucile da cecchino bolt-action leggendario e di una mitragliatrice leggera rara all'interno dei file di gioco, probabilmente introdotti con l'Aggiornamento 12.40 (il più recente tra tutti).

Le nuove armi in arrivo potrebbero sembrare un dettaglio di poco conto, ma bisogna ricordare che fino a questo momento Fortnite ha presentato la prima solo in rarità epica e leggendaria, così come anche la seconda. Il bolt-action invece è sempre esistito nelle rarità non comune e rara, mai in quella leggendaria.

Resta da capire se tutte queste nuove armi verranno introdotte nelle partite standard di Battaglia Reale, se in quelle competitive o da ultimo se verranno proposte dagli sviluppatori di Epic Games per qualche modalità di gioco a tempo limitato. Vi terremo aggiornati, intanto date un'occhiata alle nuove sfide di Deadpool della Settimana 9, così anche da sbloccare la variante X-Force per la sua skin.

I didn't see any of the Battle Royale Leakers mention any of this but Epic has re-added or generally added some weapons on different Rarities, I personally think the rare weapons are for them henchmens, while the legendary one will be unvaulted.🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/YD1tw2ghn9 — Fortnite: Save the World - news? (@FortOfFans) April 16, 2020