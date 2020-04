Nintendo Switch: Naruto, One Piece e Dragon Ball in sconto a meno di 15 euro

Bandai Namco irrompe nei saldi di Primavera di Nintendo Switch: tanti giochi di Naruto, One Piece, Dragon Ball e tante altre celebri serie del publisher giapponese sono in sconto a meno di 15 euro sull'eShop di Switch.

Dei saldi di Primavera sul Nintendo eShop ve ne avevamo già accennato qualche giorno fa. In queste ore, però, Nintendo e Bandai Namco hanno aggiunto alla lista tutta una serie di nuovi giochi in saldo: i nomi e i prezzi sono sufficientemente interessanti da meritare un approfondimento.

Per esempio Pac-Man Championship Edition 2 Plus è a soli 4,99 euro, Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD a 9,99 euro, come Katamari Damacy Reroll.

One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition e One Piece: Pirate Warriors 3: Deluxe Edition costano 14,99 euro al posto di 59,99.

Dragon Ball FighterZ costa 14,99 euro, mentre Dragon Ball Xenoverse 2 è a 19,99.

La lista continua con Tales of Vesperia, God Eater 3, Ni No Kuni e tanti altri giochi in forte sconto. Potete trovare tutte le nuova offerte a questo indirizzo.

Comprato nulla di interessante?