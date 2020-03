Nintendo Switch, sconti fino all'80% per i saldi di primavera dell'eShop

Nintendo sta per lanciare i saldi di primavera sul Nintendo eShop, con sconti fino all'80% delle edizioni digitali dei titoli per Nintendo Switch. Se siete alla ricerca di qualche nuovo gioco a prezzo scontato per la vostra amata console ibrida, questo è il momento giusto per farlo.

In realtà gli sconti partiranno da giovedì 2 aprile alle ore 15:00, quindi avete ancora del tempo per preparare la carta di credito. Per adesso i saldi di primavera sono stati annunciati solo per l'Europa, ma immaginiamo che presto lo saranno anche per il Nord America e gli altri territori.

Intanto che aspettiamo l'avvio dei saldi, vediamo qualche titolo attualmente in offerta: Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 a 41,99€ invece di 59,99€, Harvest Moon: Mad Dash a 17€ invece di 26,99€, l'Old School RPG Bundle a 17,99€ invece di 29,99€, Remothered: Tormented Fathers a 10,49€ invece di 29,99€, Omega Labyrinth Life a 39,59€ invece di 59,99€, Thimbleweed Park a 7,99€ invece di 19,99€, Snake Pass a 5,99€ invece di 19,99€ e tanti altri ancora.

Per tutte le offerte vi invitiamo ad andare sul sito del Nintendo eShop, che potete raggiungere a questo indirizzo.