Twitch, QTCinderella contro Pokimane per i giudizi sulle colleghe considerati tossici

La streamer Twitch WTCinderella, specializzata in League of Legends, si è scagliata contro Pokimane, altra celebrità della piattaforma, per i suoi giudizi dati alle sue colleghe streamer, definendolo un comportamento tossico. Ma andiamo con ordine.

Recentemente su Twitch si è diffusa la moda della "World Cup", una competizione per cui bisogna giudicare tra due streamer e decidere chi mandare avanti. In molti hanno partecipato al gioco, compresa Pokimane. Naturalmente lo hanno fatto per divertire i loro spettatori, ma c'è chi non l'ha presa bene.

QTCinderella: "Voglio dire, l'intera storia della World Cup, è davvero tossica. Credevo che Pokimane non l'avrebbe resa tossica, ma lei in qualche modo ci ha aggiunto del suo."

Secondo QTCinderella, Pokimane non avrebbe dovuto giudicare le altre streamer in base alla loro bellezza e avrebbe dovuto mostrare maggior supporto per le colleghe, visto che è la streamer di maggior successo sulla piattaforma. Non che non avrebbe dovuto dare giudizi, ma solo essere più diplomatica per certi aspetti, mostrando meno cattiveria.

Chissà come reagirà Pokimane, che giusto recentemente ha firmato un grosso contratto per rimanere su Twitch, agli attacchi della collega, oltretutto citata all'interno della sua World Cup.