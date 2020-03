Animal Crossing: New Horizons, Pokimane mostra in video che catturare insetti non fa per lei

Animal Crossing: New Horizons è senza alcun dubbio il gioco del momento, dato che è disponibile da appena una settimana in esclusiva su Nintendo Switch. Ed è normale dunque che molti streamer importanti abbiano deciso di giocarci durante le proprie live, così da soddisfare la curiosità del pubblico che li segue. Pokimane è una delle streamer che forse non seguireste per capire bene la meccanica della cattura degli insetti.

Pokimane ha mostrato chiaramente, nei suoi ultimi video, che catturare insetti non fa per lei: almeno all'interno di Animal Crossing: New Horizons. Molto semplicemente la ragazza ha cercato di inseguire praticamente ogni specie presente nel gioco targato Nintendo, senza riuscire a catturarne neppure uno, e neanche quelli più semplici e che restano quasi immobili. Il momento più divertente è quando viene inseguita dalle tarantole sull'isola da visitare tramite Miglia Nook: qui la tensione si fa palpabile. Catturare gli insetti su Animal Crossing: New Horizons può dare le sue giuste soddisfazioni, comunque.

"Ma dai, era praticamente nel mio retino! Era nel mio retino!". La reazione di Pokimane durante queste sessioni di gioco è davvero esilarante, e potrete vederla dalla seconda metà in poi del video qui di seguito riportato. Prima di salutarci potreste valutare di dare un'occhiata alla sua versione di Ariana Grande gamer girl, in un recente cosplay.