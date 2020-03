Coronavirus, Netflix spoilera i finali delle serie se si esce di casa?

Netflix ha avviato un'intelligente campagna per stimolare i ragazzi a stare in casa durante l'epidemia da coronavirus, con una serie di cartelli sparsi per le città che spoilerano i finali delle serie, costringendo dunque a non uscire per non incappare in anticipazioni sgradite. Ma è veramente così?

Non proprio, ma in questi giorni di quarantena forzata un'iniziativa del genere sarebbe stata veramente geniale. Si tratta, in verità, di un'idea di due creativi thailandesi, Seine Kongruangkit e Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo. Entrambi studenti della Miami Ad School di Amburgo, i due hanno avuto un'idea che sarebbe effettivamente stata interessante, anche se forse difficilmente attuabile in realtà.

Modificando varie immagini di esterni della città di Amburgo, i due hanno virtualmente tappezzato la metropoli di manifesti e spazi pubblicitari di Netflix, in cui questa spoiler volutamente dettagli e finali delle proprie serie.

L'idea sarebbe dunque stimolare i ragazzi a rimanere a casa per non incappare in qualsiasi momento in un possibile spoiler gigantesco su cui potrebbero posarsi gli occhi all'improvviso, semplicemente muovendosi per la città.

A dire il vero, i due creativi hanno anche proposto ufficialmente l'idea alla sezione Singapore di Netflix, ma la compagnia ha rifiutato, essendo per principio fondante contraria a qualsiasi diffusione di spoiler e anticipazioni per i propri prodotti, essendo questi elementi potenzialmente molto dannosi per l'azienda.

I due hanno allora deciso di condividere il proprio progetto online e questo in breve si è diffuso in tutto il mondo, in certi casi interpretato anche come vera e propria iniziativa da parte di Netflix, considerando la qualità dei fotomontaggi e dell'idea.

Per quanto riguarda Netflix, il servizio è stato recentemente messo a dura prova dal sovraccarico di dati emerso a causa del lockdown generale in Europa e Stati Uniti. Nel frattempo, è emerso l'elenco dei nuovi film e serie TV in arrivo.