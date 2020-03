Netflix down in Europa e Stati Uniti nelle ultime ore: ecco cosa è successo, causa Coronavirus

Nelle ultime ore Netflix ha cessato di funzionare o subito incredibili rallentamenti in diverse aree del mondo, principalmente in Europa e Stati Uniti. Adesso torna a funzionare, ma cerchiamo di capire cosa è successo: anche perché la situazione potrebbe cambiare di nuovo nei prossimi giorni.

La causa di Netflix down è da rintracciare nel Coronavirus, la pandemia che sta costringendo in casa un numero altissimo di persone in tutto il mondo, principalmente in Europa e Stati Uniti attualmente. Specificamente, i malfunzionamenti in Europa hanno avuto il proprio picco nel Regno Unito, in Germania e Francia, interessando marginalmente Italia e Spagna.

I picchi di utilizzo stanno mettendo in seria difficoltà Netflix, che aveva già deciso di abbassare la qualità dello streaming. Del resto qualcosa di simile sta accadendo anche alla rete italiana, congestionata dai bambini che giocano a Fortnite Battaglia Reale. Sebbene Netflix non abbia insistito particolarmente sulla causa legata al sovraccarico della rete, è quasi sicuramente questo il motivo che hanno messo i server down nelle ultime ore: continueremo a tenervi aggiornati sulla situazione.

Adesso Netflix torna a funzionare, comunque, e dovrebbe farlo perfettamente anche in Italia, sia da mobile che da browser web. Se doveste riscontrare disservizi, segnalateceli nella sezione Commenti di questo articolo.