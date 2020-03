Sekiro: Shadows Die Twice è difficile? C'è chi ha sostituito i nemici col boss finale

Pensate che Sekiro: Shadows Die Twice sia difficile? Non siete i soli, ma c'è anche chi ha sostituito tutti i nemici del gioco col fortissimo boss finale, come è possibile vedere in questo video.

Il redditor Kahei_X ha voluto creare e poi giocare una mod di Sekiro: Shadows Die Twice nella quale tutti i nemici, dal più innocuo (se ce ne è uno in questo gioco) al più feroce, è stato sostituito dal fortissimo boss finale.

Quindi quella che prima era una stanza con qualche insetto e qualche lucertola velenosa si è improvvisamente trasformata in un vero e proprio incubo. E l'area piena di monaci prima del Guardian Ape era già difficile prima, figuriamoci adesso che è piena di avversari di questa forza. Tanto che anche il creatore della mod ha deciso di saltarla a piè pari e non immischiarsi in questo incubo.

Il rovescio della medaglia è che gli scontri coi boss sono diventati -a confronto- estremamente semplici: cosa sarà mai una battaglia contro un singolo avversario, dopo averni affrontati 4 o 5 contemporaneamente?

Questa mod è stata utilizzata sfruttando il Sekiro Enemy and Item Randomizer disponibile su Nexus Mods, potete seguire il link qui sopra nel caso in cui vogliate farvi del male e provarla. Tra le mod c'è anche quella per semplificare il gioco e una che consente di sfidare solamente gli spettacolari boss.