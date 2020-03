Cyberpunk 2077, il nuovo aspetto della protagonista è diventato una bellissima statua

Il nuovo aspetto della protagonista femminile di Cyberpunk 2077 è diventato una bellissima statua grazie alla collaborazione tra CD Projekt RED e Pure Arts.

Per celebrare la Giornata internazionale della Donna Cyberpunk 2077 aveva condiviso il nuovo aspetto di V, la protagonista femminile del gioco.

Il nuovo look è più aggressivo, ha i capelli di un rosso diverso da prima, orecchini e qualche cambiamento ai lineamenti generali del volto. Questa nuova immagine, oltre a finire anche su tutti i materiali ufficiali di Cyberpunk 2077 come sulla copertina, sarà immortalata anche in una nuova statua di Pure Arts. Questo opera costerà 229 dollari, uscirà a settembre, ma mostrerà con cura tutta una serie di dettagli davvero molto belli, come i vestiti, le scarpe o l'arma da fuoco.

Sul sito di Pure Arts è anche possibile trovare la versione maschile di V.

Anche Cyberpunk 2077 è ancora previsto per settembre: CD Projekt RED, infatti, ha affermato di aver organizzato lo studio in modo che potesse lavorare da casa e consegnare il gioco in tempo per il 17 settembre 2020, senza ulteriori rinvii.