Platinum4, il quarto annuncio di PlatinumGames sarà fatto tra pochi giorni

Il quarto annuncio di PlatinumGames, conosciuto come Platinum4, sarà fatto tra pochi giorni. Più precisamente il primo di aprile 2020.

Nella speranza che non si perda tra pesci e scherzi vari, il quarto annuncio dei Platinum4, ovvero le quattro novità covate dal celebre studio giapponese, arriverà il prossimo primo di aprile. Lo hanno annunciato gli stessi PlatinumGames sul loro sito ufficiale.

La data non è stata scelta a casa: coincide con l'inizio del nuovo anno fiscale in Giappone e quindi è spesso scelta per fare annunci di questo tipo. Gli annunci fatti da PlatinumGames utilizzando questa stana formula comunicativa sono stati di varia natura, ma tutti molto interessanti. Si è cominciato con l'annuncio della campagna Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered. Il secondo progetto è stato il nuovo gioco di Hideki Kamiya, conosciuto al momento come Project GG. Infine il terzo annuncio riguarda l'apertura della divisione PlatinumGames Tokyo e del fatto che questo studio è al lavoro su di un engine proprietario.

Di cosa tratterà l'ultimo annuncio? Ricordiamo che il piano di PlatinumGames è piuttosto ambizioso. Anche grazie ai nuovi fondi ricevuti dal colosso cinese dell'elettronica Tencent lo studio giapponese vuole fare il salto di qualità arrivando ad autoprodursi i propri lavori, oltre che sviluppando una nuova tecnologia per sostenere la propria visione.