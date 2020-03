PlatinumGames lavora a un nuovo engine proprietario sviluppato per giochi action

PlatinumGames sta sviluppando un nuovo engine proprietario che verrà utilizzato per la creazione dei suoi prossimi giochi, attualmente identificato con il nome di PlatinumEngine, che si concentrerà in maniera particolare sui giochi action, ovviamente.



"Il nostro gruppo di ricerca e sviluppo sta trovando le soluzioni tecniche di cui abbiamo bisogno per creare emozionanti action game di nuova generazione", ha affermato PlatinumGames in un'intervista pubblicata da VGC, "Ora siamo al lavoro sul PlatinumEngine, un nuovo engine sviluppato internamente per guidare tutte le nostre creazioni".



Non è una soluzione nuova, visto che il team si è già affidato in precedenza a soluzioni tecnologiche sviluppate internamente: "Abbiamo utilizzato i nostri engine proprietari, specializzati in giochi action, sin dalla fondazione di PlatinumGames", ha spiegato Wataru Ohmori, CTO e capo della divisione ricerca e sviluppo del team. "Tuttavia, i giochi moderni richiedono un livello completamente nuovo di qualità, una maggiore varietà e numero di oggetti su schermo e una quantità maggiore di potenza visuale".



"Siamo dunque giunti alla conclusione che, se non riusciamo a rendere il nostro lavoro più efficiente, non siamo in grado di continuare a sviluppare i giochi al livello che vogliamo, con la crescita di aspettative e di potenza tecnologica. Il nostro nuovo engine ci aiuterà a creare giochi più grandi e più espressivi di prima, con maggiore facilità".



Tra le differenze che l'adozione di una tecnologia proprietaria comporta rispetto all'utilizzo di un engine di terze parti, per Ohmori c'è il più alto grado di personalizzazione e modifica che gli sviluppatori possono effettuare a seconda delle diverse esigenze. "Ad esempio, i programmatori di PlatinumGames hanno maggiore libertà di controllare direttamente le animazioni dei giochi rispetto a quanto succede con altre soluzioni, questo consente di avere un ruolo più determinante nella costruzione dei giochi action. I nostri engine già esistenti consentono già il controllo libero degli asset per gli artisti, dunque è facile per gli sviluppatori modificare quello di cui hanno bisogno".



PlatinumGames ha recentemente annunciato diverse novità: prima con The Wonderful 101 Remastered, poi con il nuovo Project GG e infine con la creazione di un nuovo studio a Tokyo.