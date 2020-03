Il Signore degli Anelli, Amazon sospende la produzione della serie causa coronavirus

Amazon ha bloccato la produzione della serie TV di Il Signore degli Anelli a causa del diffondersi della pandemia da coronavirus in tutto il pianeta. Quella di Amazon è solo una delle tantissime produzioni sospese in questi giorni.



Stando a una fonte dell'Herald, una nota spedita al cast del progetto dice che: "Non sappiamo quando la produzione potrà ripartire. Applicando la massima cautela, UAP (United Amazon Project) ha sospeso la produzione per le prossime due settimane, a partire da lunedì 16 marzo. Ciò avviene in un contesto di restrizioni dei viaggi aggiornate giornalmente da Nuova Zelanda e dalla maggior parte delle altre nazioni, restrizioni mirate al contenimento del COVID-19."



Proprio recentemente Amazon aveva svelato parte del cast della serie TV di Il Signore degli Anelli: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman. La serie non ha ancora una data di lancio fissata, che a questo punto immaginiamo sarà spostata di qualche settimana o mese.