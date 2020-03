Super Mario Bros., lo sparatutto in prima persona indie gratis per tutti

Il prototipo dello sparatutto in prima persona di Super Mario Bros., chiamato The Super 1-1 Challenge, è disponibile per tutti in forma completamente gratuita. In testa alla notizia trovate un video dell'aggiornamento 1.01 che vi farà anche capire di cosa stiamo parlando.



Sostanzialmente si tratta di un gioco sviluppato da Sean Noonan, un grande fan del personaggio, con l'Unreal Engine 4. Più che altro l'inizio di un gioco, visto che è formato da un solo livello. L'obiettivo di The Super 1-1 Challenge, di cui avevamo già riportato l'esistenza in passato, è di raggiungere la fine della mappa il più velocemente possibile, raccogliendo sulla strada monete gialle e rosse nel più classico stile della saga.



Mario è armato di una pistola spara ventose che può essere potenziata raccogliendo funghi, mentre non mancano blocchi di mattoni da spaccare e goomba a cui sparare. Il mondo di gioco è coloratissimo e ricorda alcuni livelli dei capitoli classici della saga.



Se vi interessa, trovate The Super 1-1 Challenge su itch.io.