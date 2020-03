Avengers: Infinity War, Doctor Strange indossava l'armatura di Iron Man in questa scena eliminata

Il secondo compleanno di Avengers: Infinity War si avvicina; circa due anni fa, questo importantissimo film di Marvel Studios aveva posto le basi per il successivo Avengers: Endgame. E continuano ad arrivare dettagli inediti, svelando importanti retroscena sulla pellicola. Per esempio: Doctor Strange, apprendiamo in queste ore, avrebbe dovuto indossare l'armatura di Iron Man.

Anzi, vi diremo di più: pare che furono girate delle scene precise di Avengers: Infinity War in cui Doctor Strange e Iron si scambiavano i rispettivi abiti, forse nel tentativo di ingannare Thanos. Lo Stregone Supremo dunque avrebbe dovuto indossare la celebre armatura di Tony Stark, mentre quest'ultimo avrebbe dovuto apparire in scena con il mantello della levitazione (ed effettivamente a suo tempo trapelarono delle immagini di Iron Man con il mantello). Tutto questo forse nella parte narrativa ambientata sul pianeta natale di Thanos, Titano.

Queste sequenze vennero poi tagliate e non furono inserite nella pellicola finale di Avengers: Infinity War, neppure in quelle eliminate solitamente presenti nei contenuti bonus. A rivelare queste informazioni è stato nelle ultime ore il regista e sceneggiatore Kevin Smith, nell'ultimo episodio dello show YouTube Fatman Beyond. Ha affermato, tra le altre cose, di aver visto quelle foto quando la pellicola era ancora in lavorazione presso Marvel Studios, e che erano davvero fantastiche. Doctor Strange tornerà l'anno prossimo nell'attesissimo film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.