The Batman: film bloccato causa coronavirus, il regista conferma lo stop ai lavori

The Batman, il nuovo film con protagonista il celebre supereroe DC Comics, si trova attualmente bloccato a tempo indeterminato causa coronavirus, con la conferma giunta nelle ore scorse da parte del regista stesso responsabile della pellicola, ovvero Matt Reeves.

"Sì, abbiamo fermato tutto finché non sarà sicuro il fatto di poter ricominciare a lavorare", si legge nel messaggio, "Tutti sono al sicuro al momento, grazie per l'interessamento e riguardatevi". Anche The Batman, dunque, si aggiunge ai numerosi film in produzione o eventi di rilievo che sono stati congelati (quando non addirittura cancellati) a causa del diffondersi dell'epidemia da coronavirus.

Il lockdown o le procedure di distanziamento sociale ovviamente implicano il fatto di dover interrompere certe tipologie di lavoro e le riprese di un film non fanno eccezione. D'altra parte, la possibilità di un rinvio per il film con Robert Pattinson era già emersa chiaramente nei giorni scorsi e mancava solo l'ufficialità, che può dirsi arrivata con la conferma da parte del regista.

La prima comunicazione era arrivata il 14 marzo e parlava di una pausa di due settimane, ma sembra che ora la questione si sia ulteriormente allungata, visto che Reeves parla di una pausa a tempo indeterminato fino alla fine dell'emergenza.

Non sappiamo, dunque, quando le riprese potranno ricominciare ad avere luogo e finché non si avranno notizie sul prosieguo dei lavori è anche difficile pensare a quanto il film verrà distribuito nelle sale, cosa che potrebbe andare incontro a un posticipo, nonostante il periodo previsto per l'estate 2021 sia ancora piuttosto lontano.

Di recente, dalle riprese di The Batman abbiamo visto le prime immagini della Batmobile e anche il costume ufficiale con la Batcycle in altre scene tratte dal set.

Yes, we have shut down till it is safe for us all to resume... Everyone safe for the moment, thank you for asking, and stay safe too... https://t.co/wDhlYtphlm