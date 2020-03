PS5: Sony ha registrato Direct Gameplay, possibile funzione del sistema operativo in un brevetto

PS5 potrebbe contare su una funzione chiamata Direct Gameplay all'interno del proprio sistema operativo, almeno in base a quanto emerge da un brevetto registrato da Sony e chiamato in tal modo, che sembra proprio riferirsi a una caratteristica legata al software di sistema della console.

In effetti, dalla descrizione sembra emergere una funzione che era stata già menzionata in precedenza: si tratta di un sistema che consente di visualizzare una tile, ovvero un riquadro, presumibilmente sulla dashboard della console, in grado di mostrare varie informazioni e animazioni.

La descrizione non è chiarissima ma sembra trattarsi di una sorta di widget, o estensione del software che andiamo a evidenziare sulla dashboard, che ci consente di vedere delle animazioni in grado di mostrare sezioni di gameplay del gioco o azioni da compiere per sbloccare determinati obiettivi, oppure la fase di gameplay in cui abbiamo interrotto la partita con l'ultimo salvataggio.

Il funzionamento è simile a quello di un'app collegata al gioco stesso, che si attiva automaticamente in corrispondenza di un'icona o una finestra riferita al gioco. Un widget, in effetti, è ciò che più gli si avvicina. Detto così può non sembrare una cosa particolarmente innovativa, ma può essere impiegata per fornire diverse informazioni e mostrare vari contenuti, rendendo dunque il sistema operativo particolarmente dinamico e vivace.

Questo potrebbe rientrare nella visione del sistema operativo semplice e fluido "in stile Netflix" che è emersa già nelle ore scorse. D'altra parte, sono ancora davvero molte le cose da svelare su PS5, considerando che la discussa presentazione di Mark Cerny si è mantenuta piuttosto sul vago per quanto riguarda l'esperienza utente vera e propria.

What I heard from my sources was that the OS itself can display several tasks or in-game achievements you have still to finish. The advantage they plan is that ""you can see what you will need to do in-game" but without needing to start the game at all, kinda like a ""What's Next".