Doom Eternal e Animal Crossing insieme in un simpatico video che mostra Isabelle combattere con il Doomguy

Doom Eternal e Animal Crossing continuano con la loro bizzarra collaborazione non ufficiale grazie a un nuovo e spassoso video che mostra l'inedita coppia formata da Isabelle e il Doomguy combattere le schiere infernali con grande affiatamento.

Il cross-over assurdo tra Doom Eternal e Animal Crossing: New Horizons è emerso in questi giorni in maniera più o meno spontanea su internet, con una serie di utenti che hanno iniziato a costruire sulla questione una serie di meme, immagini e video virali.

La contemporaneità dell'uscita dei due giochi, il successo riscosso e soprattutto il fatto che si tratti di due titoli sostanzialmente opposti, come ambientazione, stile, tono e genere di gioco, ha ovviamente favorito la creazione di questa strana storia, alimentata proprio dalla sua stessa assurdità.

La questione sembra culminare con questo video creato da un fan, il 3D artist e animatore chiamato "The Dashing Doctor K", il quale ha costruito con Source Filmmaker un video veramente di ottima qualità, che mostra la strana coppia formata da Isabelle e il Doomguy fare a pezzi demoni e orde infernali al grido di "Rip & Tear".

Non è la prima volta che facciamo presente questa bizzarra collaborazione: solo qualche giorno fa avevamo riportato il curioso caso dei Doomanimal, ovvero la band metal di cui avevamo bisogno, mentre i confronti tra i dati di vendita sono inevitabili con la contemporaneità del lancio e vedono Animal Crossing: New Horizons generalmente vincere contro l'avversario/amico.