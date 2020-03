Half-Life: Alyx, un riferimento a Death Stranding trovato nel gioco Valve

Half-Life: Alyx contiene un riferimento a Death Stranding con un particolare easter egg, che potrebbe non essere l'unico, considerando che il gioco Valve è attualmente in piena fase di esplorazione da parte degli utenti proprio in questi giorni.

D'altra parte, che ci sia una collaborazione in corso è già emerso dalla parte di Death Stranding, che contiene alcuni oggetti speciali che ricordano la serie Valve, dunque era ovvio aspettarsi qualche rimando anche dal lato opposto.

In questo caso, si tratta di un pacchetto, trovato all'interno di un magazzino. Questo ha l'inconfondibile logo "Bridges" stampato sopra e anche il classico nastro adesivo giallo, che lo fa rientrare precisamente nello stile del gioco di Hideo Kojima, come se Sam Bridges avesse lasciato un pacco proprio all'intento di Half-Life: Alyx.

La collaborazione opposta, ovvero con i contenuti di Half-Life all'interno di Death Stranding, è stata annunciata subito con la comunicazione della data di uscita e del trailer della versione PC: come riferito da Kojima Productions, all'interno del gioco si trova un bizzarro copricapo a forma di headcrab e i Gravity Gloves per Sam, tratti direttamente dal gioco Valve e dotati anche di abilità particolari, probabilmente in maniera simile a quelli di Alyx.

In attesa di scoprire eventuali altri easter egg, abbiamo dunque la prima testimonianza del collegamento tra Death Stranding e Half-Life: Alyx nella foto riportata qui sotto.