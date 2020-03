Animal Crossing: New Horizons batte DOOM Eternal in UK, vendite record al debutto

Animal Crossing: New Horizons ha totalizzato vendite record al debutto in UK, battendo DOOM Etenral e superando i numeri registrati all'esordio da Super Smash Bros. Ultimate e da Pokémon Spada e Pokémon Scudo, singolarmente.

Parliamo di un lancio 3,5 più grande rispetto a quello del precedente episodio, Animal Crossing: New Leaf per Nintendo 3DS, che finora rappresentava il successo più rilevante per il franchise nel Regno Unito.

La cosa interessante è che i dati fanno riferimento unicamente alle vendite in formato retail, che nonostante l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus sono state davvero consistenti. Il dato delle vendite digitali non è stato rivelato da Nintendo.

In generale, il mercato inglese ha assistito a un netto boost rispetto alla settimana precedente, con circa 475.000 giochi venduti in formato fisico.

A contribuire a tali numeri sono stati non solo Animal Crossing: New Horizons e DOOM Eternal, ma anche Call of Duty: Modern Warfare, che complice il successo di Call of Duty: Warzone ha fatto segnare un +282%.

Classifica UK, settimana dal 16 al 22 marzo 2020