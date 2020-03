Xbox Series X, ray tracing migliore di PS5: per Digital Foundry non ci sono dubbi

Xbox Series X vanterà un ray tracing migliore rispetto a quello di PS5 per via delle specifiche tecniche superiori: per Alex Battaglia di Digital Foundry non ci sono dubbi in proposito.

"Xbox Series X sarà superiore per quanto concerne il ray tracing", ha scritto Battaglia sul forum Resetera. "Una GPU migliore con più potenza sugli shader, più intersection test e maggiore banda corrisponde a migliori performance nel ray tracing. È semplice buon senso."

A chi diceva che Xbox Series X e PS5 utilizzeranno un approccio diverso, il redattore di Digital Foundry ha risposto: "Utilizzeranno entrambe l'approccio di AMD. A meno che l'hardware per il ray tracing di AMD scali negativamente, Xbox Series X vanterà migliori performance nel ray tracing."

Alle dichiarazioni di Alex Battaglia si è aggiunta anche l'opinione di Chris Granell, ex game designer Sony, che ha scritto su Twitter: "Ho parlato con alcuni sviluppatori e hanno confermato che la differenza di potenza fra le due console è sostanziale."

"Tuttavia hanno anche detto che ovviamente ciò non significa che non si potranno realizzare degli ottimi giochi su PS5." La cosa più importante, alla fine dei conti. "I fanboy chiaramente non considerano tale aspetto."

I've chatted to a few devs and they have confirmed the power difference is quite staggering. However they have said it doesn't mean you can't make good games on the PS5. These fanboys clearly don't care about that and are massively rattled.