Sea of Stars su Kickstarter: è il nuovo gioco dagli autori di The Messenger

Sabotage Studios, lo studio di sviluppo dello splendido metroidvania The Messenger, ha lanciato una campagna Kickstarter per il suo prossimo titolo, Sea of Stars, che al momento di scrivere questa notizia ha raccolto quasi duecentomila euro, contro gli 86.000 richiesti per raggiungere l'obiettivo principale.

Si tratta di un ottimo risultato, sicuramente reso possibile dalla fama raggiunta da The Messenger tra gli appassionati di bei giochi.

Stando alla descrizione ufficiale, Sea of Stars è un gioco di ruolo a turni ispirato ai classici del genere che racconta la storia di due Children of the Solstice capaci di combinare i poteri del Sole e della Luna per utilizzare la magia dell'Eclisse. Sono loro gli unici in grado di distruggere i mostri creati dal malvagio alchimista conosciuto come il Fleshmancer.

Da notare che Sea of Stars è il prequel di The Messenger, pur essendo completamente diverso nello stile e nei toni (anche se The Messenger nasconde molte più sorprese di quanto si possa inizialmente pensare... anzi, a dirla tutta ha una storia davvero complessa). L'uscita di Sea of Stars è fissata per il 2022 su PC e console. In realtà si parla di marzo 2020, ma il mese di lancio è solo teorico. Prima di lasciarvi vi invitiamo a guardare il filmato di presentazione del gioco in testa alla notizia.

