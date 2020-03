Animal Crossing X DOOM Eternal: i Doomanimal sono la band metal di cui avevamo bisogno

Da una curiosa fusione tra le due hit del momento, Animal Crossing: New Horizons e DOOM Eternal, nascono i Doomanimal, una folle band metal di cui non sapevamo di aver estremo bisogno in queste ore di noia e reclusione.

Andiamo con ordine: avete letto la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons? E la recensione di DOOM Eternal? Benissimo, allora saprete che è difficile trovare due giochi più diversi di questi due.

Curiosamente, però, sono usciti entrambi oggi 20 marzo 2020. Una coincidenza che ha divertito i fan più appassionati, che hanno dato vita a diversi crossover piuttosto riusciti. Vi avevamo già parlato di questo divertente video nei quali i personaggi dei due universi si scambiavano di posto, adesso vi mostriamo una collaborazione ancora più estrema: i Doomanimal. Si tratta del parto della mente dell'artista russo Andrei Mishanin.

In altre parole Mishanin ha creato una band metal virtuale composta dai puccettosi personaggi di Animal Crossing: New Horizons (Tom Nook, Isabelle e due paesani vestiti come il Doomguy e Marnie di Pokémon Spada e Pokémon Scudo) e li ha fatti suonare l'adrenalinico tema di DOOM Eternal. Il risultato è sia estremamente divertente, sia esaltante. Non trovate?